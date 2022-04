Groźny pożar koło wylotówki na Gdańsk z Bydgoszczy. Duże straty [zdjęcia]

Poważny pożar przy ulicy Dukielskiej w Bydgoszczy. Pierwsze zgłoszenie mówiło o pożarze samochodu. Do akcji skierowano zastęp z JRG 3 Bydgoszcz. Jeszcze w trakcie dojazdu strażacy widzieli w znacznej odległości słup czarnego dymu.

Na pochwałę zasługuje postawa załogi prywatnego ambulansu Ciupak Transport. Wykonując przewóz pacjenta do szpitala zauważyli pożar i podjechali na miejsce w celu sprawdzenia sytuacji. Pod numer alarmowy zgłosili dokładne szczegóły oraz przebadali zdenerwowanego właściciela posesji.Po dojeździe pierwszego zastępu stwierdzono, że pożarem objęty jest garaż, pojazd osobowy w garażu, przylegające budynki gospodarcze, zaparkowany w pobliżu drugi pojazd oraz składowane elementy na pobliskiej skarpie. Dowódca poprosił o dodatkowe siły w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. Dzięki szybkim i precyzyjnym działaniom ograniczono rozprzestrzenianie się pożaru. Obroniono przylegający do garażu budynek mieszkalny. W ciągu kilku minut ugaszono pożar. Rozpoczęto dogaszanie i sprawdzanie spalonego garażu. W środku ujawniono butle z gazem technicznym. Przystąpiono do schładzania zbiornika. Na razie nie są znane przyczyny powstania pożaru. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające.