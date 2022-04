Spotkać się, porozmawiać, coś ugotować. „Łącznik” ma łączyć uchodźców, nie tylko z Ukrainy

W Toruniu powstało Centrum Integracji „Łącznik”. To miejsce, które ma pomóc w integracji uchodźców mieszkających w mieście - nie tylko tych z Ukrainy.

W „Łączniku” można wspólnie gotować, skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa czy lekcji języka polskiego. Dla dzieci jest przygotowana świetlica.– Miejsce jest dedykowane dla wszystkich osób w kryzysie uchodźczym. Ma być dla nich drugim domem. Chodzi o to by można było tu przyjść, coś ugotować, pobyć razem, porozmawiać, ma tu być atmosfera rodzinna – mówi Agata Chyrzyńska-Pawlikowska, Centrum Integracji „Łącznik”.Centrum znajduje się przy ul. Podmurnej 101. Działa od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.