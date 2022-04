Szpitale otrzymały pieniądze na nowy sprzęt. Głównie do walki z COVID-19

Umowy podpisane, kolejne szpitale w regionie będą mogły kupić nowy sprzęt i zrealizować niezbędne inwestycje. Pieniądze, które trafią do kujawsko-pomorskich lecznic pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Umowy z przedstawicielami pięciu placówek podpisano we wtorek w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Opiewają na kwotę 7,5 mln zł.– Myśmy złożyli wniosek o dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego, który odgrywa zasadniczą rolę w diagnozowaniu COVID-19, ale nie tylko, wszelkich chorób związanych z chorobami płuc, ale też układu krążenia, układu kostno-stawowego - powiedział – Jarosław Katulski, prezes Szpitala Tucholskiego.– Na zakup nowego sprzętu dla tucholskiego szpitala trafi ponad 2 miliony. Ponad 400 tysięcy na swoje potrzeby otrzyma szpital w Nakle– U nas będzie wykonana modernizacja instalacji tlenowej i zbiornik 6 tonowy na tlen będzie zainstalowany na terenie szpitala w Nakle nad Notecią, dlatego, że Szubin już zrobiliśmy w trakcie COVID-19 – mówiła Adrianna Nowicka Nowy Szpital w Nakle i Szubinie.W regionie nie ma szpitali, które nie były zaangażowane w walkę z COVID-19 mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który przy okazji podpisywania umów, podziękował pracownikom służby zdrowia za pracę.– To że dzisiaj ta choroba COVID-19 odpuściła, to nie oznacza, że na jesieni, w jakimś tam stopniu, nie wróci, na to też chcemy się tymi inwestycjami przygotować - wskazała Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Była to ostatnia transza umów podpisywanych ze szpitalami w regionie. W sumie na inwestycje medyczne z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 do kujawsko-pomorskich lecznic trafiło w tym roku ponad 30 mln zł.