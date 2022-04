Przymrozki w Kujawsko-Pomorskiem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Miejscami spadek temperatury może wynieść -1 st. C, zaś przy gruncie temperatura może spaść do -4 stopni/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami w naszym regionie, które mają się pojawić w nocy z wtorku na środę (26-27 kwietnia).

Miejscami spadek temperatury może wynieść -1 st. C, zaś przy gruncie temperatura może spaść do -4 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 11 województw - m.in. kujawsko-pomorskiego.W większości objętych alertem województwach ostrzeżenia powinny się utrzymać do godziny 7.00-8.00 rano.Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.