Польська мова в електронній школі. Де біженці можуть звернутися за допомогою?

Вчора з Польщі до України виїхало 13 тисяч осіб, до України повернулось 11 тисяч. Багато перебуваючих в куявсько-поморському регіоні українських матерів з дітьми повертаються до своєї Батьківщини.

Не збільшується кількість біженців котрі шукають житло у Влоцлавку, тому пункт інформаційний при вулиці Бояньчика буде зліквідовано. Громадяни України у важливих справах можуть звертатися до Адміністрації Міста на Зеленому Ринку. Там тепер будуть видаватися номери PESEL. В свою чергу по фінансову допомогу та необхідні речі можна звертатися до Міського Центру Соціальної Допомоги. До сьогоднішнього дня влоцлавська міська адміністрація признала українцям майже 900 номерів PESEL. В Куявсько-Поморській інтернет-школі сьогодні польська мова для дорослих дітей і молоді, а також математика. Завтра фізика і польська мова, а в четвер заняття для наймолодших і уроки мистецтва. Розклад занять знаходиться на www.edupolis.pl.Безплатні курси польської мови пропонує Бидгоський Центр Підвищення Професійної Кваліфікації, котрий знаходиться на вул.Фордонській 120. Номер телефону 52 345 36 75.В Бидгощі за потрібними речами можна звертатися до Польського Червоного Хреста на вул. Вармінського 10, до товариства “Дякуючи вам” на Грюнвальдській 32, а також на Гданській 138 і Яцковського 30, до фундації “Про Омніс” на вул.Яружинській 9, до базиліки що на вул. Осолінських а також магазину “За дякую”, на вулиці Під Бланками 59. Продукти харчування можна отримати в їдальні: що на вулиці Королеви Ядвіги 14, Гданській 79 і Пекари 1 в старому Фордоні, а також на вул.Нарушевича 11 на Околі.Переклад: Ірена Станчик