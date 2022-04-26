2022-04-26, 12:08 Redakcja
Польська мова в електронній школі. Де біженці можуть звернутися за допомогою?
Вчора з Польщі до України виїхало 13 тисяч осіб, до України повернулось 11 тисяч. Багато перебуваючих в куявсько-поморському регіоні українських матерів з дітьми повертаються до своєї Батьківщини.
Безплатні курси польської мови пропонує Бидгоський Центр Підвищення Професійної Кваліфікації, котрий знаходиться на вул.Фордонській 120. Номер телефону 52 345 36 75.
В Бидгощі за потрібними речами можна звертатися до Польського Червоного Хреста на вул. Вармінського 10, до товариства “Дякуючи вам” на Грюнвальдській 32, а також на Гданській 138 і Яцковського 30, до фундації “Про Омніс” на вул.Яружинській 9, до базиліки що на вул. Осолінських а також магазину “За дякую”, на вулиці Під Бланками 59. Продукти харчування можна отримати в їдальні: що на вулиці Королеви Ядвіги 14, Гданській 79 і Пекари 1 в старому Фордоні, а також на вул.Нарушевича 11 на Околі.
Переклад: Ірена Станчик