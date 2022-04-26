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2022-04-26, 12:08 Redakcja

Польська мова в електронній школі. Де біженці можуть звернутися за допомогою?

Вивчення польської мови в Куявсько-Поморській електронній школі / fot. YouTube
Вивчення польської мови в Куявсько-Поморській електронній школі / fot. YouTube
Вчора з Польщі до України виїхало 13 тисяч осіб, до України повернулось 11 тисяч. Багато перебуваючих в куявсько-поморському регіоні українських матерів з дітьми повертаються до своєї Батьківщини.

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Не збільшується кількість біженців котрі шукають житло у Влоцлавку, тому пункт інформаційний при вулиці Бояньчика буде зліквідовано. Громадяни України у важливих справах можуть звертатися до Адміністрації Міста на Зеленому Ринку. Там тепер будуть видаватися номери PESEL. В свою чергу по фінансову допомогу та необхідні речі можна звертатися до Міського Центру Соціальної Допомоги. До сьогоднішнього дня влоцлавська міська адміністрація признала українцям майже 900 номерів PESEL. В Куявсько-Поморській інтернет-школі сьогодні польська мова для дорослих дітей і молоді, а також математика. Завтра фізика і польська мова, а в четвер заняття для наймолодших і уроки мистецтва. Розклад занять знаходиться на www.edupolis.pl.

Безплатні курси польської мови пропонує Бидгоський Центр Підвищення Професійної Кваліфікації, котрий знаходиться на вул.Фордонській 120. Номер телефону 52 345 36 75.

В Бидгощі за потрібними речами можна звертатися до Польського Червоного Хреста на вул. Вармінського 10, до товариства “Дякуючи вам” на Грюнвальдській 32, а також на Гданській 138 і Яцковського 30, до фундації “Про Омніс” на вул.Яружинській 9, до базиліки що на вул. Осолінських а також магазину “За дякую”, на вулиці Під Бланками 59. Продукти харчування можна отримати в їдальні: що на вулиці Королеви Ядвіги 14, Гданській 79 і Пекари 1 в старому Фордоні, а також на вул.Нарушевича 11 на Околі.

Переклад: Ірена Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 26 квітня 2022 року
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