Sesja sejmiku: drogi, rynek pracy i sytuacja uchodźców. O tym mówili radni

Sytuacja na rynku pracy na Kujawach i Pomorzu i działania Państwowej Inspekcji Pracy - to główne tematy sesji sejmiku (25 kwietnia), która odbyła się w Toruniu. Przed rozpoczęciem sesji radni odwiedzili punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy.

Punkt znajduje się w budynku Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży przy ul.Wola Zamkowa. Prowadzi go marszałkowska administracja. Uchodźcy mogą tam uzyskać kompleksową pomoc - w wypełnieniu dokumentów, założeniu konta bankowego czy skorzystać z pomocy psychologa.Radni wzięli też udział w otwarciu wystawy fotogramów „Kijów sprzed wojny” w Urzędzie Marszałkowskim. Posiedzenie otworzyła tradycyjna pieśń łemkowska „Pływie kacza” w wykonaniu Chóru Astrolabium. To tradycyjna pieśń żałobna kijowskiego Majdanu. Następnie radni wysłuchali informacji o sytuacji na rynku pracy w województwie. Przedstawił ją dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Łukasz Jaworski.Podczas sesji marszałek poinformował też, że zakończono przygotowania do przetargu na wieloletnią obsługę regionalnych pasażerskich połączeń kolejowych. Sejmik przyjął m.in. uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zdecydował o zakupie zabytkowego pałacyku przy ul. Czerwona Droga w Toruniu z przeznaczeniem dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa.