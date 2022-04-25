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2022-04-25, 11:54 Redakcja

Новий склад з допомогою для біженців. І безкоштовна юридична консультація

У Бидгощі запрацював новий соціальний журнал з видачі подарунків для біженців / фото Архіви
У Бидгощі запрацював новий соціальний журнал з видачі подарунків для біженців / фото Архіви
В багатьох польських сім'ях в цьому році відбулось два Великодні — перший традиційний, обряду католицького, а другий дякуючи гостям з України — східного обряду. Відбулись спільні зустрічі і святкування.

В нашич відомоśцицаґч запрашамі до забави, віпочінку і śвиęтованія!

Великодні богослужіння та вивчення польської для українців
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Понад 150 осіб взяло участь у Великодньому сніданку в готелі в Трищині, котрий для біженців найняла пара поляків котрі проживають у Великобританії. В регіоні відбулись також святкові Богослужіння і зустрічі, наприклад “День добра” організований Карітасом в неділю Милосердя Божого. Дохід від ярмарків, лотереї і виступів - котрі відбулися в фабриці Льойда в Бидгощі, в Мурованцю та інших місцях - буде призначено на допомогу громадянам з України, котрі перебувають в Польщі.

В Бидгощі розпочав діяльність новий громадський пункт надання дарів для біженців. Знаходиться цей пункт на перехресті вулиць Гданської і Камінної. В понеділки і вівторки пункт буде відкрито від 10:00 до 12:00, в середи від 17:00 до 19:00, в четверги від 8:00 до 10:00 і в п'ятниці від 10:00 до 12:00. Нагадуємо, що великий склад в Бидгоському Торгово-Виставовому Центрі буде замінено на кілька менших пунктів в бидгоських мікрорайонах. Пункти функціонуватимуть завдяки поза урядовим організаціям, при фінансовій допомозі адміністрації міста.

Безкоштовні юридичні поради для прибулих з України надаються в Воєводській Адміністрації в Бидгощі — на вул. Конарського 1-3 в кімнаті 238 на 3-му поверсі, від понеділка до п'ятниці від 16:00 до 20:00.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 25 квітня 2022 року
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