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Forum Rolnika 2022
2022-04-22, 12:11 Redakcja

В нашич відомоśцицаґч запрашамі до забави, віпочінку і śвиęтованія!

базиліки Алеї Осолинських в Бидгощі, о 11:00 розпочнеться зустріч з організованими забавами для дітей, борщем і варениками. Кожний може принести забавки, книжки, посуд, вироби виконані власноруч, одяг і поміняти їх на речі котрі принесла інша особа./fot. Wikipedia
базиліки Алеї Осолинських в Бидгощі, о 11:00 розпочнеться зустріч з організованими забавами для дітей, борщем і варениками. Кожний може принести забавки, книжки, посуд, вироби виконані власноруч, одяг і поміняти їх на речі котрі принесла інша особа./fot. Wikipedia
В Бідґошцзі і в Мурованці в векенд одбęдą сіę фестини, пікніки для цаłуч родзин. Бęдзіе моżна зєść цоś добрего і побавіś сіę позі музице.

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Завтра в Торговому Центрі "Парк” в Торуні для українських і польських сімей а також волонтерів відбудеться пікнік під назвою "Давайте познайомимось”. Від 11:00 до 16:00 триватимуть гри та забави для дітей, виступи музичних груп а також дегустація українських страв. О 15:00 відбудеться традиційне освячення пасок. На гостей з України чекатиме 200 кошиків, приготованих Комплексом Гастрономічно-Готельних Шкіл, а також пункти інформаційні банків, мобільних операторів і пункт надання ідентифікаційного номеру, себто PESEL.

В неділю Милосердя Божого – православний і греко католицький Великдень коло базиліки Алеї Осолинських в Бидгощі, о 11:00 розпочнеться зустріч з організованими забавами для дітей, борщем і варениками. Кожний може принести забавки, книжки, посуд, вироби виконані власноруч, одяг і поміняти їх на речі котрі принесла інша особа.

О 14:30 в неділю відбудеться фестиваль поблизу Фабрики Льойда, що на вулиці Фордонській 156 в Бидгощі в рамках Дня Добра організованого Карітасом. "День добра” відбудеться також в неділю в Мурованці – парафія і самоврядування Бялих Блот запрошують на вулицю Старошкільну 13 між 14:00 і 20:00.

Прекрасним подарунком для дитини є книжка – наприклад Мілени Камінської про розлуку родини кроликів. Мама з маленьким кроликом вирушає у невідомість, а тато залишається пильнувати галявину. Казка отримала позитивні відгуки психологів, може допомогти дітям знайти себе в новій важкій ситуації. Книжку ви можете знайти на Facebook.

Бажаємо всім сили і надії на нове життя.
Вірте дорогі українці, Христос Воскрес – Воскресне Україна!

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для України
Bydgoszcz
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