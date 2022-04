Nissan Qashqai: tylko takie auta kradli. Policja zatrzymała dwóch braci [wideo, zdjęcia]

Prokuratura w Bydgoszczy nadzoruje śledztwo dotyczące gangu kradnącego samochody w północnej Polsce. Złodzieje specjalizują się we włamaniach do pojazdów marki Nissan Qashqai. Dwóch właśnie zatrzymano.

Jak wynika z ustaleń kryminalnych, sprawcy kradzieży wcześniej obserwowali wytypowany samochód. – Następnie za pomocą specjalistycznych urządzeń i narzędzi, po przełamaniu zabezpieczeń, odpalali auto i odjeżdżali – relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. – Ustalono także, że skradzione qashqaie pilotowane były z bezpiecznej odległości innym autem, którego kierowca sprawdzał czy na trasie stoją policyjne patrole. Sprawcy zmieniali także tablice rejestracyjne oraz usuwali naklejki legalizacyjne na podszybiu ze skradzionych samochodów. Kradzione w taki sposób auto odstawiane było na kilka dni w ustalone miejsce, a następnie transportowane dalej, celem demontażu i sprzedaży.Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali dwóch braci na gorącym uczynku – w trakcie transportu ostatniego ze skradzionych aut. Do zatrzymania doszło na bramkach autostradowych pod Toruniem. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia łącznie pięciu kradzieży z włamaniami w okresie od czerwca 2021 r. do kwietnia 2022 r. Do przestępstw dochodziło na terenie Warszawy, Redy, Tczewa i Gdańska, a łączna wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 400 tys. zł.Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował o aresztowaniu mężczyzn na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. – W toku śledztwa, dzięki działaniom policjantów, odzyskano część skradzionych samochodów, a sprawa ma charakter rozwojowy – zapowiada rzeczniczka.