2022-04-21, 12:00 Redakcja
Великодні богослужіння та вивчення польської для українців
Hа святкове богослужіння громадяни України запрошені на вул. Домініканську 40 в Хелмні — в неділю о 15:30. Великоднє Православне Богослужіння відбудеться також в понеділок о 15:00 в Костелі Христа Царя на вулиці Тухольській 1 в Свєцє. Відбудеться також освячення паски.
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Переклад Ірени Станчик