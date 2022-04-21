Великодні богослужіння та вивчення польської для українців

Hа святкове богослужіння громадяни України запрошені на вул. Домініканську 40 в Хелмні — в неділю о 15:30. Великоднє Православне Богослужіння відбудеться також в понеділок о 15:00 в Костелі Христа Царя на вулиці Тухольській 1 в Свєцє. Відбудеться також освячення паски.

У Влоцлавку навчання польської мови відбувається у вівторки, середи, четверги і п'ятниці в садибі Центру Культури Бровар Б, що знаходиться на вулиці Ленгській. У вівторки і четверги лекції польської мови відбуваються від 10:00 до 11:30, в середи і п'ятниці від 17:30 до 18:30. Клуб для сімї функціонує від понеділка до п'ятниці від год.8:00 до 18:00. Для гостей доступні є гри, пазли, матеріали для ручних робіт, а уроки мистецтва, танців і вокалу відбуваються у влоцлавстких клубах: “Ленг” і “Зазамче”.Міністерство Сім'ї радить не погоджуватися на роботу без умови і дізнатись про всі деталі заздалегідь. Державна Інспекція Праці надає безплатні поради для осіб котрі розпочинають роботу на території куявсько-поморського воєводства — тел. 89 333 17 41. Список сертифікованих агенств праці ви знайдете на сторінці.Переклад Ірени Станчик