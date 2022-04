Ministerstwo dziękuje służbom i urzędnikom za ofiarną pracę w pandemii

Blisko 100 osób z regionu kujawsko-pomorskiego zostało wyróżnionych przez wiceministra zdrowia, Waldemara Kraskę w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Podziękowania dotyczyły ponad 2-letniej walki z pandemią koronawirusa.

- Przyjmowałam wiele wezwań. Było ich bardzo dużo w ostatnim czasie, w czasie pandemii. Zdarzały się trudne momenty, ale trzeba było sobie radzić... - mówiła Hanna Chądzyńska, dyspozytorka pogotowia z Torunia.Nadkomisarz Robert Bugajski ze sztabu KWP Bydgoszcz dodał, że dla służb to była zupełnie nowa sytuacja. - Do tej pory policja takich zadań nie wykonywała, ale jak widać, daliśmy radę, wszyscy razem daliśmy radę - nie tylko policja, ale także inne służby.- Jest okazja, aby podziękować głównie pracownikom ochrony zdrowia, bo to na ich barkach spoczywa ta najtrudniejsza walka, jeżeli chodzi o koronawirusa. Dziękujemy także pozostałym służbom, także straży pożarnej, policji oraz cichym bohaterom, czyli m.in. pracownikom urzędów wojewódzkich - mówił wiceminister Waldemar Kraska.Podkreślił, że przed polską służbą zdrowia stoją teraz inne wyzwania.- Mamy tę świadomość, że pandemia sprawiła, że powstał dług zdrowotny, który będziemy na pewno chcieli bardzo szybko nadrabiać, mam na myśli dwie specjalizacje, dwie jednostki chorobowe, czyli onkologię i kardiologię. To są te dwie dziedziny, na które musimy skierować wiele uwagi i środków.Wiceminister dodał przy okazji, że uchodźcy nie obciążają budżetu NFZ: - Finansowanie leczenia pacjentów z Ukrainy pochodzi z innego źródła - powiedział minister Kraska. - Nie obserwujemy większego napływu tych osób, które muszą być leczone, i to się nie odbywa kosztem Polski pacjentów - muszę bardzo dobitnie to podkreślić: finansowanie leczenia uchodźców jest z zupełnie innej puli.Więcej w materiale Roberta Erdmanna.