Medale dla ukraińskich miast partnerskich. I wyróżnienia dla ludzi stąd [lista]

Czerkasy i Krzemieńczuk - dwa partnerskie ukraińskie miasta uhonorowane zostały Medalami Kazimierza Wielkiego podczas uroczystej sesji na urodziny Bydgoszczy.

LISTA NAGRODZONYCH

To najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez bydgoską Radę Miasta. W uzasadnieniu uchwały napisano m.in.: „Od początku wojny oba miasta stały się centrami pomocy humanitarnej dla uchodźców ze wschodniej części Ukrainy. Dzięki ofiarności mieszkańców i władz obu miast schronienie otrzymali w nich zarówno uchodźcy wojenni, przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne".W poprzednich latach zdarzało się, że przyznawanie Medali Kazimierza Wielkiego wzbudzało kontrowersje i burzliwe dyskusje. Tym razem było inaczej - uchwała została przyjęta jednogłośnie. - Nasze miasta partnerskie na Ukrainie takiej formy uczczenia potrzebują. Na wojnie walczy się nie tylko orężem, ale też o serca, dusze i o morale. Mamy nadzieję, że tym skromnym gestem będziemy mogli wesprzeć naszych przyjaciół – mówił Jakub Mikołajczak, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.- Wszyscy murem stoimy za Ukrainą – dodała Grażyna Szabelska, radna klubu PiS. - Jest to wyraz naszej solidarności, również naszego hołdu dla tych, którzy już polegli za wolność Ukrainy. Uważamy, że taka postawa - w taki sposób wyrażona - jest w tym czasie właściwa. To jest to, co możemy jako radni zrobić solidaryzując się z Ukrainą.Podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 676. urodzin Bydgoszczy wręczono także inne wyróżnienia. Laur Andrzeja Szwalbego za całokształt pracy lub dorobku otrzymał wirtuoz skrzypiec i pedagog Vadim Brodski, a Laur Mariana Rejewskiego - za wybitne osiągnięcia uzyskane do 35. roku życia - odebrała lekkoatletka, złota i srebrna medalistka ostatnich Igrzysk - Iga Baumgart-Witan.1. dr hab. Vadim Brodski - Laur A. Szwalbego2. Iga Baumgart-Witan - Laur M. Rejewskiego3. dr hab. inż. Łukasz Skowroński z Politechniki Bydgoskiej - Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu4. dr hab. Łukasz Jureńczyk z UKW - Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki5. mgr Malwina Marciniak z Akademii Muzycznej - stypendium dla wybitnych młodych naukowców6. dr inż. Jakub Biesek z Politechniki Bydgoskiej - stypendium dla wybitnych młodych naukowców7. mgr Justyna Durślewicz z Collegium Medicum - stypendium dla wyróżniających się studentów8. inż. Sebastian Wlaźlak z Politechniki Bydgoskiej - stypendium dla wyróżniających się studentów9. dr Stefan Pastuszewski - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta10. Damian Kwiatkowski - aktor Teatru Polskiego - stypendium artystyczne11. Dariusz Gackowski - stypendium artystyczne