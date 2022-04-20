Куявсько-Поморська електронна школа запрошує вас. Коли 500 плюс для дітей?

Перші виплати 500+ для дітей з України будуть перераховані на рахунки в травні — так поінформувала речник Закладу Громадського Страхування в куявсько-поморському воєводстві Кристина Міхалек. В нашому воєводстві подано понад 13 тисяч заявок щодо допомоги, котра виплачується на кожну дитину, що перебуває в Польщі. Гроші перераховуються тільки і виключно на польські банківські рахунки.

Понад 8 тисяч осіб з України отримали номер PESEL в Бидгощі. Дві тисячі дітей біженців ходять в цьому місті до шкіл і садочків.Сьогодні в Куявсько-Поморській електронній школі інформатика і польська мова з Івоною-Трояновською-Корпач, а завтра фізика з Натаарлшнанщешлією Єфеменко. Розклад занять у електронній школі знаходиться на сторінці www.edupolis.pl, а занятті можна дивитися на You Tube, Facebook i edupolis. Невдовзі буде відкрито наступна студія, дякуючи котрій одночасно будуть транслюватися заняття для учнів початкових і середніх шкіл.Найбільший в Польщі склад дарів для біженців, котрий знаходиться в Бидгоському Торгівельно-Виставковому Центрі, створений за участю адміністрації міста та різними товариствами, буде відкрито включно до Суботи. За дарами можна приходити від 8:00 до 16:00.Велике приміщення для збору і видавання потрібних біженцям речей і продуктів буде замінено на кілька менших пунктів в бидгоських мікрорайонах. Органи влади міста очікують на реєстрацію позаурядових організацій, котрі готові відкрити ці пункти допомоги.Дари можна отримати вже на вулиці Яцковського 30 від вівторка до п'ятниці від 9:00 до 16:00.Переклад Ірени Станчик