Grali w szachy i pomagali. Wsparcie dla Centrum Opieki Perinatalnej [wideo]

15 miejscowości, prawie 100 uczestników - w Bydgoszczy zorganizowano Szachowy Charytatywny Turniej Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Miłośnicy królewskiej gry wsparli Centrum Opieki Perinatalnej im. Św. Łazarza w Bydgoszczy, które zajmuje się wsparciem rodzin oczekujących śmiertelnie chorych dzieci. To na rzecz tej placówki trafił dochód z wpisowego z imprezy - w sumie ponad 37 tys. zł. - Brakuje słów wdzięczności, dziękuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali - mówił Andrzej Mamys, szef Centrum.Turniej rozegrano w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Jego celem było popularyzowanie szachów i uczczenie 676. urodzin Bydgoszczy. Wśród uczestników były m.in. drużyny z Tucholi, Koronowa, Żnina czy Pakości. - To jest wspaniały sport, który rozwija umysły młodych ludzi - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Gratuluję wszystkim, którzy zarażają młodych tą pasją.Puchar i tytuł Charytatywnego Mistrza Województwa trafił do 4-osobowej drużyny z Bydgoszczy i 10-osobowej drużyny z Szubina.