Znika magazyn z pomocą dla Ukrainy. Powstaną mniejsze punkty osiedlowe

Największy w Polsce magazyn darów dla uchodźców z Ukrainy prowadzony przez miasto i stowarzyszenia ma się zamienić w kilka mniejszych osiedlowych punktów w Bydgoszczy.

Zastępca prezydenta miasta Michał Sztybel poinformował, że większość obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Bydgoszczy ma już PESEL i może korzystać z pomocy instytucjonalnej, czyli m.in. z zasiłków i dotacji. Z kolei Bydgoskie Centrum Targowo Wystawiennicze, gdzie odbierane i wydawane są dary dla uchodźców musi wrócić do swojej funkcji targowej. Władze miasta czekają więc teraz na organizacje pozarządowe chcące prowadzić takie punkty pomocy na osiedlach. Dostaną pieniądze na te działania.- Będą się zajmowały zbiórką, segregacją, magazynowaniem i wydawaniem darów. Miasto wesprze jen finansowo - 54 tys. przeznaczone zostaną na to zadanie. Maksymalnie 18 tys. otrzyma jeden punkt - mówi dyrektor Biura Aktywności Społecznej Dorota Glaza.Urząd Miasta czeka na zgłoszenia zainteresowanych organizacji pozarządowych do 27 kwietnia. Przyjmowane są w Biurze Aktywności Społecznej przy ul. Gdańskiej 5. Bydgoskie Centrum Targowo Wystawiennicze jako magazyn darów będzie działać do soboty (23 kwietnia) włącznie. Potrzebne do życia w nowym miejscu rzeczy odebrało tam 14 tysięcy osób.