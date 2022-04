Życzenia dla Bydgoszczy i bydgoszczan. Rocznica nadania praw miejskich

Przed pomnikiem króla Kazimierza III Wielkiego. Fot. Elżbieta Rupniewska

Z okazji 676. urodzin Bydgoszczy kwiaty pod pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego złożyli przed południem przedstawiciele władz miasta.

- Życzę, aby miasto dalej się dobrze rozwijało, żeby mieszkańcy dobrze czuli się w Bydgoszczy, że to jest ich dom, ale przede wszystkim życzę miastu, żeby było otwarte i gościnne. Jesteśmy w takiej sytuacji, że mieszkańcami Bydgoszczy stali się również goście z Ukrainy i chciałabym, żeby miasto również dla nich było miejscem, w którym zaznają spokoju i radości - powiedziała Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta w Bydgoszczy.



- Żeby spełniać oczekiwania mieszkańców potrzeba pieniędzy, a potem trzeba wiedzieć, co z tymi pieniędzmi zrobić i tego wszystkim nam życzę. Najbardziej cieszy chyba to, że w momencie próby zdaliśmy egzamin i trzeba życzyć, aby nasi mieszkańcy mieli jak najdłużej tak otwarte serce i żeby tych prób nie musiało być w przyszłości za wiele - dodał Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



Na jutro (20 kwietnia) zaplanowano uroczystą sesję Rady Miasta.