Інформаційний буклет українською мовою

Торгово-виставковий центр Бидгоща на вул. Гданська 187

Після святкової перерви, сьогодні знову буде відкрито склад дарів у Бидгоському Торгівельно-Виставковому Центрі. То місце, де особи, котрі втекли від війни можуть прийти за потрібними речами, буде відкрито до квітня. Від сьогодні змінено години відкриття складу — від 8:00 до 16:00.

Продовж останніх днів в Торуні вже виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих для біженців з України. До 14 квітня в Торунському Центрі Допомоги Сім'ї і пунктах інформаційних подано понад 3 тисячі заявок щодо цієї допомоги, а також понад 500 заяв щодо грошової допомоги для сім'ї. Першого дня,грошову допомогу в розмірі 300злотих отримало понад 1600 осіб.



Кількість заявок не перевищує вже 70 штук на день, отже відкритим залишається один пункт в Центрі Допомоги Сім'ї на вул.Батори 38/40. Перша виплата декретної допомоги для сімей з України запланована на 27-28 квітня.



Адміністрація Маршалковська продовжила для громадян України безплатне подорожування поїздами до кінця квітня. Їздити безплатно мають право діти і молодь до 18 років, всі жінки,чоловіки після 60-го року життя, а також неповносправні чоловіки віком від 18 до 60 років. Для цього треба мати при собі документ, що підтверджує перетин кордону країн Європейського Союзу після 24 лютого.



Понад 160 художніх робіт дітей з Києва, Харкова, Донецька,Львова, Херсону і Одеси а також інших українських міст можна оглянути на виставці в Торуні. Експозиція знаходиться в Галерії Центру Дитячої Художньої Творчості на Площі Новомєйскій 17 в Торуні. Виставку буде відкрито до 10 травня.



Переклад Ірени Станчик