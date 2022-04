Samochody elektryczne dla toruńskich strażników miejskich

Toruńska straż miejska stawia na ekologię. Dziś wzbogaciła się o 3 nowe auta elektryczne. Jeden z nich będzie jeździł na Starówce.

– To pojazdy wyposażone w takie technologie jak e-Pedal czy możliwość rekuperacji energii podczas jazdy. Zasięg około 240 km, przystosowane do przewozu zarówno strażników, jak i całego niezbędnego do pracy sprzętu. Eksploatacyjnie te pojazdy są o wiele, o wiele tańsze – powiedział Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.





– Wpisujemy się w ustawę o elektromobilności, która do 2030 roku narzuca odpowiednią wymianę sprzętu. Mamy już pojazd na gaz oraz hybrydowy, więc idziemy w te proekologiczne rozwiązania – dodał szef toruńskich municypalnych.





– W Toruniu mamy 51 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To jest około 100 punktów ładowania. Pojazd może być podłączony do ładowarki, w tym czasie patrol wykonuje zadania, wraca i może spokojnie jechać dalej – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.





Miasto na zakup nowych pojazdów wydało 440 tysięcy złotych.