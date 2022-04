Wypadek na wysokości Wypalenisk. Ludzie wypadli z dachującego auta [zdjęcia]

Okolica Wypalenisk: trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak auto dachowało./fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Okolica Wypalenisk: trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak auto dachowało./fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Okolica Wypalenisk: trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak auto dachowało./fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Okolica Wypalenisk: trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak auto dachowało./fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Okolica Wypalenisk: trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak auto dachowało./fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Okolica Wypalenisk: trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak auto dachowało./fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Źle się zaczął wielkanocny poranek dla podróżujących drogą krajową nr 10 na wysokości Wypalenisk (kujawsko-pomorskie). Trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak auto dachowało.

„W Wielkanoc około godziny 8:40 nasza jednostka została zadysponowana do zdarzenia drogowego na 275 km drogi krajowej nr 10 na wysokości Wypalenisk. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do dachowania pojazdu, z którego wypadły dwie osoby. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano rozbity pojazd znajdujący się poza drogą oraz 3 osoby poza samochodem. Z uwagi na powagę zdarzenia na miejsce skierowano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W zdarzeniu brały udział cztery osoby, z czego trzy trafiły do szpitala z obrażeniami ciała. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym." - tak zdarzenie relacjonowali strażacy z OSP Solec Kujawski.Droga była przez wiele godzina zablokowana, później obowiązywał ruch wahadłowy.