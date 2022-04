Grób Pański w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza z odniesieniem do hasła „bezobjawowy”

Grób Pański przygotowano w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w podbydgoskich Białych Błotach. Fot. Tatiana Adonis

Chrystus na szpitalnym łóżku z leżącą obok maską tlenową - taki Grób Pański przygotowano w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w podbydgoskich Białych Błotach. Obok Jezusa znajdują się plansze obrazujące koronawirusa i hasła: „bezobjawowa rodzina”, „bezobjawowa parafia” czy „bezobjawowa życzliwość”.

- W czasach pandemii, słowo „bezobjawowy” słyszeliśmy wielokrotnie. Pomyślałem, że daje nam ono wiele do myślenia - mówi proboszcz parafii ks. Edward Wasilewski.



Komentują mieszkańcy Białych Błot, a ks. Edward Wasilewski liczy na to, że objawowa gościnność Polaków wobec ukraińskich uchodźców stanie się dla nas impulsem do działania i zbliżenia ludzi do siebie.