W kościołach, na rynku i... święconka w kasku, czyli tradycyjne święcenie pokarmów

Mieszkańcy regionu święcili pokarmy przeznaczone na świąteczny stół. To jedna z najważniejszych wielkanocnych tradycji.

W koszyczkach przystrojonych bukszpanem zwykle znajdują się jaja, baranek, sól, pieprz, miód, wędlina, chrzan, chleb i wielkanocna babka.W Bydgoszczy pokarmy święcone były w kościołach.W Toruniu po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią powróciło uroczyste święcenie pokarmów na Rynku Staromiejskim. W samo południe pokarmy poświęcił biskup toruński Wiesław Śmigiel.Biskup Śmigiel z okazji świąt składa życzenia głębokiej wiary, wzajemnej miłości i pokoju - w sercach, rodzinach, w ojczyźnie i na świecie, bo ze względu na wojnę w Ukrainie te święta są wyjątkowe.- Jesteśmy spragnieni tych świąt, bo to święta zwycięstwa dobra nad złem, łaski nad grzechem - powiedział biskup toruński.Pokarmy można było poświęcić także na Błoniach Nadwiślańskich podczas „Święconki w Kasku”. To wydarzenie adresowane było m.in.do motocyklistów, rowerzystów i wszystkich pasjonatów motoryzacji.Była też okazja, by porozmawiać o bezpieczeństwie ruchu drogowego, nauczyć się jak przeprowadzać pierwszą pomoc czy dorzucić się do zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy.Wielka Sobota poprzedza Święto Zmartwychwstania Pańskiego. W kościele rzymskokatolickim, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane msze. Wielka Sobota kończy się po zapadnięciu zmroku. Później odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, należąca już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej.