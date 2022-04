Piotr Całbecki: Będzie pilne posiedzenie konwentu marszałków ws. sytuacji w Polregio

W związku z ogłoszeniem pogotowia strajkowego przez związkowców z Polregio zwołane zostanie pilne posiedzenie konwentu marszałków województw - zapowiada Piotr Całbecki, marszałek kujawsko-pomorskiego.

„Problemy dotyczą podróżnych w całym kraju, pogotowie strajkowe obowiązuje we wszystkich regionach. Na konwent, który teraz obywa się w województwie świętokrzyskim zaprosimy prezesa Polregio S.A.” - napisał Piotr Całbecki.Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego proponuje, aby konwent zwrócił się o rządowe wsparcie, ponieważ sytuacja dotyczy bezpieczeństwa polskich podróżnych.Podczas konwentu marszałkowie zaproponują dwa rozwiązania. Pierwsze to pilnie dokapitalizowanie spółki przez państwową Agencję Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem większości akcji Polregio. Drugim rozwiązaniem jest przekazanie marszałkom województw środków na pokrycie oczekiwań płacowych związków zawodowych w formie funduszu kolejowego. W przypadku każdego z regionów to kwoty liczone w dodatkowe miliony złotych rocznie.„Szkoda, że związki zawodowe podjęły tak nagłą (szczególnie w tym przedświątecznym czasie) decyzję o pogotowiu strajkowym – przecież nie trzeba zatrzymywać pociągów, aby protestować. Ta sytuacja jest dla mnie niezrozumiała, tym bardziej, że zabrakło rozmów, wspólnego stołu i wspólnego szukania rozwiązań z korzyścią dla pasażerów' - ocenił Piotr Całbecki.Wczoraj w Kujawsko-Pomorskiem spółka Polregio odwołała 30 pociągów pasażerskich, bo związki zawodowe i zarząd spółki nie porozumieli się w sprawie podwyżek płac. Z utrudnieniami w ruchu pociągów podróżni muszą się liczyć w najbliższych dniach w całym kraju.