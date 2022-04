Dzień Sapera we Włocławku. Weterani wspominali swój dawny pułk

Włocławek świętował Dzień Sapera. Tradycje wojsk inżynieryjnych są tutaj mocne. Po wojnie właśnie we Włocławku stacjonował 3. Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy. To właśnie żołnierze tej jednostki brali udział w forsowaniu Odry i wbijali słupy graniczne nad Nysą.

15 kwietnia przypadają obchody 77. rocznicy Forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez I i II Armię Wojska Polskiego oraz 76. rocznicy Święta Wojsk Inżynieryjnych, czyli innymi słowy: Dzień Sapera.Dzień Sapera to honor oddany Kościuszkowcom za krwawe, ale skuteczne sforsowanie Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku. Zapoczątkowało to tak zwaną Operacje berlińską i koniec wojny. Co to ma wspólnego z Włocławkiem? Otóż ma, i to jak najwięcej. Ogromną rolę w forsowaniu rzek miała 3. Brygada Pontonowo - Mostowa, ta sama, która wbijała pierwsze słupy graniczne nad Odrą. Ta jednostka jeszcze w 1945 roku przeniesiona została do Włocławka. Tam podniesiono ją do rangi pułku i do 2002 roku funkcjonowała jako 3. Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy. Później pułk zdegradowano do zaledwie batalionu i przeniesiono do Chełmna, ale we Włocławku pozostali żołnierze. Założyli Stowarzyszenie Saperów Polskich i co roku obchodzą pod murami dawnych koszar Dzień Sapera. Wśród nich jest były prezydent miasta, ale wcześniej pułkownik od saperów, Ryszard Chodynicki, który nad wyprowadzeniem wojska z miasta niezmiennie ubolewa.We Włocławku wojsko stacjonowało nieprzerwanie od czasów Bolesława Chrobrego. Wiele wskazuje na to, że mundury wrócą. Armia rozważa ulokowanie tu jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.