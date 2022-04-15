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2022-04-15, 12:00 Redakcja

Інформаційний буклет українською мовою: результати ярмарку в Шубині, передсвяткові зустрічі

Iлюстраційна фотографія
Iлюстраційна фотографія
Понад 12 тисяч злотих зібрано для гостей з України в Шубіні. Збір коштів відбувався під час харитативного ярмарку і концерту на шубінській ринковій площі. Пункт допомоги на вул. Накєльскій в Шубіні буде відкрито сьогодні від 17:00 до 19:00, завтра пункт буде зачинено.
400 осіб з польських і українських сімей — вчора брало участь у великодньому інтеграційному сніданку в Бидгощі. Приготували його волонтери з Польського Червоного Хреста, дякуючи щедрості жителів міста і спонсорів. Кожний міг спробувати святкового журку, були також конкурси з нагородами для дітей. А кожна родина отримала додому пакунок повний продуктів.

Громадяни України зареєстровані яко безробітні на Біржі Праці Повіту, можуть скористатись з кількох форм допомоги — можуть отримати пропозицію праці котра не вимагає професійних здібностей, можуть отримати дофінансування до працевлаштування безробітних після 50-го року життя, а також можуть отримати відшкодування витрат на доїзд до місця праці. Біржа Праці Повіту для отримання докладної інформації запрошує на вул. Складову 4.

Прізвища, номери телефонів і електронні адреси до координаторів допомоги в конкретній ґміні кожного повіту знаходяться на сторінці ukraina.kujawsko-pomorskie.pl.
Маршалок воєводства (себто керуючий областю) зустрівся на святковому сніданку з українськими сім'ями, а також з персоналом евакуйованого з Хмельницького будинку соціальної допомоги, а також з волонтерами котрі допомагають біженцям.
Разом з керуючою малим сеймом куявсько-поморського воєводства Ельжбетою Піневською, Пьотр Цалбецький всім нам побажав віри — а ми приєднуємося до тих побажань з приводу Великодня - в те, що на зміну розпачі приходить надія, а життя завжди переможе смерть.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет
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