Grudziądz musi znaleźć dodatkowe pieniądze na zakup energii elektrycznej

Grudziądz z lotu ptaka. Fot. Archiwum

Władze Grudziądza przeznaczyły 10 mln zł na zakup energii elektrycznej. Okazało się, że to zdecydowanie za mało.

- Po otwarciu kopert okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa możliwości budżetowe o około 15 mln zł. Przetarg prowadzony był na dostawę energii elektrycznej od połowy 2022 do 2024 roku. Na kwietniowej sesji rady miejskiej zostanie złożony projekt zmian w budżecie, zawierający to, co wynika z przetargu - poinformował Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.



Przed radnymi trudne decyzje skąd i jak znaleźć brakujące 15 mln zł. Czasu jest mało. Z końcem maja wygasa dotychczasowa umowa z operatorem.