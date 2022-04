Potrzebne uregulowania! Chodzi o ustawę o zawodzie psychologa

Z regionu płynie apel o szybkie stworzenie nowych przepisów regulujących działanie gabinetów psychologicznych... Chodzi o nową ustawę o zawodzie psychologa. Apeluje o to konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej.

Prof. Alina Borkowska mówi, że potrzebny jest system weryfikowania - kto jest psychologiem i kto może otwierać gabinety terapii psychologicznej. To ma ukrócić pojawianie się pseudopsychologów. Ci zamiast pomagać - szkodzą.- Trafiła do mnie pacjentka z drugim epizodem schizofrenii. W Bydgoszczy działał wtedy taki pan, który urządzał objazdowy gabinet i leczył wszystko. Głosił, że jest to terapia holistyczna, pomagająca na wszystkie schorzenia w tym psychiczne, zaburzenia psychologiczne z osobowością. Wymieniał w swoich ogłoszeniach jakiego rodzaju schorzenia leczy... Inny przypadek - trafiło do mnie dziecko przez 3 lata prowadzone przez „psychologów”. Poprosiłam o dokumentację z ich gabinetu. Gabinet w ciągu kilku dni przestał istnieć, pani psycholog była nie do namierzenia, zmieniła telefon i adres - powiedziała prof. Borkowska.Profesor Alina Borkowska walczy o to, aby uruchomienie gabinetu psychologicznego odbywało się na takich zasadach, jak otwarcie gabinetu lekarskiego i aby pacjent mógł szybko sprawdzić jego wiarygodność.