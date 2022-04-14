2022-04-14, 12:10 Redakcja
Відомоśці для Україńцóв. Університет помага дзіецйом з України
Студенти Бидгоського Університету Казимира Великого організували кімнату відпочинку і розваг для дітей і молоді з України. Разом з колегами з Колегіум Медікум UMK ведуть також пункт відпочинковий на терені Відділу Психології на вул. Стаффа1.
Відомоśці для Україńцó. Прзійдźцє на вспóльне ґотованіе!
Студенти Університету Казимира Великого разом з колегами з Колегіум Медікум UMK ведуть також пункт відпочинковий на терені Відділу Психології на вул. Стаффа1. Можна там залишити дитину під кваліфікованим доглядом і піти владнати важливі справи або просто відпочити самому. Вхід до двох кімнат відпочинку є безплатний. Працівники Закладу Громадського Страхування знову приїдуть до менших місцевостей допомагати громадянам України створити інтернет профіль і заповнювати заяви для отримання 500злотих на кожну дитину а також доплату на перебування дитини в яслах. Сьогодні чергування відбудеться в готелі Альбатрос в Вонсоші між 12:30 і 14:30.
22 квітня працівники ZUS-у перебуватимуть в Центрі Соціальної Допомоги в Кцині — від 12:00 до 15:00, а 25 квітня в Центрі Соціальної Допомоги в Лисоміцях — між 8:00 і 13:00. Для подання заяв про грошову допомогу, крім спеціального номеру PESEL UKR опікуна і дітей, потрібний також номер польського банківського рахунку, польський номер телефону і електронна пошта.
Сьогодні в Торуні повинні відбутись перші виплати одноразової грошової допомоги для біженців — 300 злотих, заяви надаль можна подавати,якщо маєте признаний PESEL.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад: Irena Stańczyk