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2022-04-14, 12:10 Redakcja

Відомоśці для Україńцóв. Університет помага дзіецйом з України

Студенці з Бідґошчт пропонуйą помоц дзіецйом і одпочінек для мам /fot. Darek Delmanowicz/PAP
Студенці з Бідґошчт пропонуйą помоц дзіецйом і одпочінек для мам /fot. Darek Delmanowicz/PAP
Студенти Бидгоського Університету Казимира Великого організували кімнату відпочинку і розваг для дітей і молоді з України. Разом з колегами з Колегіум Медікум UMK ведуть також пункт відпочинковий на терені Відділу Психології на вул. Стаффа1.

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Студенти Бидгоського Університету Казимира Великого організували кімнату відпочинку і розваг для дітей і молоді з України. „Яскулка” (себто ластівка) — так називається нове місце зустрічей і відкрито його вчора на терені Університету на вул.Хоткевича 30 — в кімнаті N 234. В “Яскулці” гості з України не тільки матимуть можливість інтегруватися, відпочити і приємно провести час. Волонтери допоможуть також в навчанні польської мови. Кімнату організувало Науковий Клуб Reso-Club, студенти пов'язані з організацією “SOS для України” і фонд Хцепомагам. Кімната буде відкрита в середи і четверги від 16:00 до 19:00.

Студенти Університету Казимира Великого разом з колегами з Колегіум Медікум UMK ведуть також пункт відпочинковий на терені Відділу Психології на вул. Стаффа1. Можна там залишити дитину під кваліфікованим доглядом і піти владнати важливі справи або просто відпочити самому. Вхід до двох кімнат відпочинку є безплатний. Працівники Закладу Громадського Страхування знову приїдуть до менших місцевостей допомагати громадянам України створити інтернет профіль і заповнювати заяви для отримання 500злотих на кожну дитину а також доплату на перебування дитини в яслах. Сьогодні чергування відбудеться в готелі Альбатрос в Вонсоші між 12:30 і 14:30.

22 квітня працівники ZUS-у перебуватимуть в Центрі Соціальної Допомоги в Кцині — від 12:00 до 15:00, а 25 квітня в Центрі Соціальної Допомоги в Лисоміцях — між 8:00 і 13:00. Для подання заяв про грошову допомогу, крім спеціального номеру PESEL UKR опікуна і дітей, потрібний також номер польського банківського рахунку, польський номер телефону і електронна пошта.

Сьогодні в Торуні повинні відбутись перші виплати одноразової грошової допомоги для біженців — 300 злотих, заяви надаль можна подавати,якщо маєте признаний PESEL.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад: Irena Stańczyk
Відомоśці для Україńцóв
Bydgoszcz
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