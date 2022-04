Tak się kończy jazda na czerwonym świetle. Kraksa w Inowrocławiu [zdjęcia]

Pięć pojazdów zostało uszkodzonych – ludziom na szczęście nic poważnego się nie stało – po tym, jak jeden z kierowców wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Takie były wnioski policjantów wydziału ruchu drogowego, którzy wyjaśniali środowe (13 kwietnia) zdarzenia drogowe, do którego doszło w Inowrocławiu na skrzyżowaniu ulic św. Ducha i Andrzeja.





Kierująca samochodem marki Hyundai nie dostosowała się do sygnalizacji świetlnej i uderzyła w pojazd marki Iveco. Ten na skutek uderzenia przemieścił się i uderzył w mercedesa busa. Iveco przewoził butle gazowe, które z pojazdu spadły i uderzyły w dwa inne pojazdy marki Citroen uszkadzając je. Droga na kilka godzin była zablokowana. Na miejscu działały służby. Trzy osoby trafiły do szpitala na badania. Na szczęście wszystkie po zaopatrzeniu zostały zwolnione do domu.





Policjanci ruchu drogowego ustalili przyczyny i okoliczności zdarzenia. Kierującej hyundaiem zatrzymali prawo jazdy. Uznali, że z uwagi na stworzone przez nią zagrożenie, materiały w tej sprawie prześlą do sądu z wnioskiem o jej ukaranie i orzeczenie zakazu prowadzenia przez kobietę pojazdów. Zatrzymane zostały również, z uwagi na uszkodzenia, dowody rejestracyjne pojazdów marki: Hyundai, Iveco i Mercedes. Wszyscy kierujący pojazdami byli trzeźwi.





Policja apeluje: Kierowco, patrz na znaki pionowe i poziome. Stosuj się bezwzględnie do sygnalizatora świetlnego. Pośpiech to zły doradca. Pamiętaj, że na drodze nie jesteś sam i ponosisz odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za osoby, które wieziesz i innych uczestników ruchu. Przedświąteczny czas wiąże się ze zwiększonym ruchem drogowym. Dlatego, by uniknąć kolizji nie warto jechać „na zderzak”.