Stulatkowie przekazali piękne i mądre życzenia dla mieszkańców regionu [wideo]

Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego stuletni mieszkańcy naszego województwa, pani Genowefa Ziemniak i pan prof. Wacława Roguski przesłali życzenia dla wspólnoty regionalnej. W nagraniu wspominają trudne czasy swojej młodości. Życzą przede wszystkim pokoju...

Prof. Wacław Roguski: - Życzę, by nasze społeczeństwo nie przeżywało już nigdy wojny, okrutnych czasów, jakie były udziałem mojego pokolenia i pokolenia moich rodziców. I żeby każdy mógł robić to, co chce robić, i to, co robić powinien.Pani Genowefa Ziemniak: - Rodzinnych świąt, zdrowia, pociechy, wdzięczności bliskich. Żeby był pokój - żeby Polska była bezpieczna, żeby wrócił pokój na Ukrainie.