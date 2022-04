Nowy magazyn z pomocą dla Ukrainy w Bydgoszczy. Już przyjmuje dary

Społecznicy z Bydgoszczy otworzyli kolejny magazyn, w którym składowane będą dary dla Ukraińców. Obiekt mieści się na rogu ulicy Gdańskiej i Kamiennej.

CO JEST POTRZEBNE?

W najbliższych dniach przestrzeń trzeba będzie uporządkować i wyposażyć m.in. w regały, ale mieszkańcy już mogą przekazywać tam potrzebne uchodźcom artykuły. Nowy magazyn to inicjatywa grupy działającej pod szyldem Fundacji Diversity.- W miejscu, gdzie kiedyś był Akpol będzie magazyn, będzie możliwość przyniesienia tu darów. Wolontariusze będą je sortować i będziemy przewozić je do punktu, w którym będą wydawane - 50 metrów stąd, w byłym sklepie biegacza – tłumaczy Joanna Czerska-Thomas. - Po świętach zaczniemy wydawanie darów - dodaje.- Współpracujemy i działamy dwutorowo. Część darów wywozimy do Ukrainy, a drugą część chcemy przeznaczyć dla rodzin, którymi się opiekujemy i dla osób, które będą przychodziły do tego punktu – mówi Kosma Kołodziej.Nowy magazyn czynny jest w czwartek (14 kwietnia) od 6.30 do 9.00 i od 11.00 do 14.30 oraz w piątek (15 kwietnia) od 6.30 do 14.30. Telefon kontaktowy w podanych godzinach - Jakub tel. 798 780 891.- jedzenie- kawa- herbata- owoce, warzywa- jedzenie dla dzieci- pampersy- higiena - proszki do prania, mydła, żele (też dla dzieci)- lekarstwa przeciwbólowe, krople do nosa, syropy, witaminy- śpiwory- nakolanniki- czekolada- słodycze dla dzieci- musy owocowe w tubkach- soczki