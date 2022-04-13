Środa, 13 kwietnia 2022 r.   Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-04-13, 12:05 Redakcja

Відомоśці для Україńцó. Прзійдźцє на вспóльне ґотованіе!

Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік./fot. Pixabay
Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік./fot. Pixabay
Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік. Можна прийти сьогодні і завтра від 15:00 до 18:00. Цо єшче в нашім информаторзе?

Фінансова допомога сім'ям з України. Куди звернутися, щоб отримати його?

Допомога на дитину та інвалідність. Перевірте, хто має право?
Інформаційний буклет для громадян України: Технічна перерва на BCTW у Мишлінеку
Заходи для дітей, благодійний ярмарок. Безкоштовні медичні консультації
Близько 10 тисяч заявок щодо грошової допомоги 500+ на дитину було подано в регіоні громадянами України, найбільше в Бидгощі і Торуні. Центр Дітей і Молоді Слабозорих та Сліпих ім.Брайля в Бидгощі чекають на наступних новоприбулих осіб з України. Під опікою вже знаходиться незрячий учень першого класу ліцею, котрий прибув з Харкова. В свою чергу в інтернаті Освітньо - Виховного Центру N2 для Дітей і Молоді Глухих і Погано-чуючих знаходиться 9 глухих осіб з України, серед них 8 дітей. В школі, котра функціонує при центрі вчиться двоє глухих дітей — в першому і шостому класі, котрі проживають в інших помешканнях Бидгощі.

Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік. Можна прийти сьогодні і завтра від 15:00 до 18:00. Священно служитель Славомір Бар підкреслює, що це є прекрасна можливість для інтеграції. Організатори забезпечують продукти для ліплення вареників, просять тільки про щоб учасники принесли свої знаряддя праці, такі як скалки чи фартухи.

Варениками будуть пригощати під час пікніка з циклу “Неторгівельна Наділя” котрий відбудеться у святкову неділю названою в Польщі Неділя Милосердя Божого, себто 24 квітня. Зустріч у Базиліці розпочнеться о 11:00. В меню окрім вареників буде український борщ, а в програмі забави для дітей а також святковий взаємний обмін подарунками. Кожен може принести речі: іграшки, книжки, посуд, власноруч зроблені вироби, вбрання і поміняти це на речі котрі приніс хтось інший.

Переклад Ірени Станчик
Відомоśці для Україńцó
Bydgoszcz
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-04-13, godz. 14:00 Rosjanie zacierają ślady po Zbrodni Katyńskiej! – alarmują rodziny katyńskie - Z cmentarzy w Rosji i na terenach obecnie okupowanych przez Rosjan na Ukrainie, znikają tablice informacyjne, a cmentarz w Charkowie, gdzie spoczywają Polacy… » więcej 2022-04-13, godz. 12:20 82. rocznica Zbrodni Katyńskiej: inowrocławianie oddali hołd ofiarom sowietów Pod Dębem Pamięci Katyńskiej odbył się uroczysty apel z udziałem władz miasta, pocztów sztandarowych i delegacji. Wcześniej w kościele garnizonowym odprawiona… » więcej 2022-04-13, godz. 09:56 Ostromecko: zderzenie auta z pociągiem relacji Bydgoszcz–Chełmża Do wypadku doszło w środę rano (13 kwietnia) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ostromecku pod Bydgoszczą. Na szczęście żadna z osób podróżujących… » więcej 2022-04-13, godz. 09:00 Organizatorzy akcji „Ciepło serca w słoiku” czekają na dary do 14 kwietnia! Na przekór złu, chcemy czynić dobro - mówią organizatorzy akcji „Ciepło serca w słoiku” i zachęcają bydgoszczan do wsparcia zbiórki darów, a w Wielkanocny… » więcej 2022-04-13, godz. 08:55 Śmiertelny wypadek w powiecie nakielskim. Auto stanęło w płomieniach Policja pod nadzorem prokuratora ustala przyczyny śmiertelnego wypadku z poranka 13 kwietnia. W miejscowości Głogowiniec w powiecie nakielskim (gm. Kcynia)… » więcej 2022-04-13, godz. 08:20 Czy ciężki sprzęt pracował na Kępie Bazarowej w Toruniu? Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przyjrzy się wycince drzew w rezerwacie przyrody na Kępie Bazarowej w Toruniu. Sprawdzi czy podczas prac został wykorzystany… » więcej 2022-04-13, godz. 07:18 Nauka mediacji i edukacja prawna, czyli Centrum im. Kamili Wyrębskiej W Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy powstało Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej. W ramach inicjatywy, dzieci będą mogły skorzystać… » więcej 2022-04-13, godz. 06:15 Kiedy i na jakich warunkach ministerstwo przejmie Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle? Resort infrastruktury jest gotowy przejąć Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Rada powiatu nakielskiego pod koniec lutego dała zgodę… » więcej 2022-04-12, godz. 20:35 Pytania i odpowiedzi, czyli wszystko o kładce na bydgoskich Wyżynach. Konsultacje online Ile osób i rowerzystów dziennie korzysta obecnie z kładki? O ile wydłużą się korki na Wojska Polskiego, jeśli pojawi się kolejna sygnalizacja świetlna?… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. 8760 godzin programu rocznie, 39 dziennikarzy. Polski Dzień Radia (przedwczoraj, 08:35)
  2. Rosja użyła trującej substancji podczas ataku na Mariupol. Broń chemiczna? (przedwczoraj, 22:33)
  3. Misterium Męki Pańskiej w bydgoskim Fordonie. Tym razem „Pieśń o winnicy” (07 kwietnia, 08:44)
  4. Która palma najwyższa, a która najpiękniejsza? Konkurs w powiecie brodnickim (08 kwietnia, 21:00)
  5. Udało się obronić cenny manuskrypt. Kodeks Korwina zostaje w Toruniu? (08 kwietnia, 20:27)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO