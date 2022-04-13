Відомоśці для Україńцó. Прзійдźцє на вспóльне ґотованіе!

Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік. Можна прийти сьогодні і завтра від 15:00 до 18:00. Цо єшче в нашім информаторзе?

Близько 10 тисяч заявок щодо грошової допомоги 500+ на дитину було подано в регіоні громадянами України, найбільше в Бидгощі і Торуні. Центр Дітей і Молоді Слабозорих та Сліпих ім.Брайля в Бидгощі чекають на наступних новоприбулих осіб з України. Під опікою вже знаходиться незрячий учень першого класу ліцею, котрий прибув з Харкова. В свою чергу в інтернаті Освітньо - Виховного Центру N2 для Дітей і Молоді Глухих і Погано-чуючих знаходиться 9 глухих осіб з України, серед них 8 дітей. В школі, котра функціонує при центрі вчиться двоє глухих дітей — в першому і шостому класі, котрі проживають в інших помешканнях Бидгощі.Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік. Можна прийти сьогодні і завтра від 15:00 до 18:00. Священно служитель Славомір Бар підкреслює, що це є прекрасна можливість для інтеграції. Організатори забезпечують продукти для ліплення вареників, просять тільки про щоб учасники принесли свої знаряддя праці, такі як скалки чи фартухи.Варениками будуть пригощати під час пікніка з циклу “Неторгівельна Наділя” котрий відбудеться у святкову неділю названою в Польщі Неділя Милосердя Божого, себто 24 квітня. Зустріч у Базиліці розпочнеться о 11:00. В меню окрім вареників буде український борщ, а в програмі забави для дітей а також святковий взаємний обмін подарунками. Кожен може принести речі: іграшки, книжки, посуд, власноруч зроблені вироби, вбрання і поміняти це на речі котрі приніс хтось інший.Переклад Ірени Станчик