2022-04-13, 12:05 Redakcja
Відомоśці для Україńцó. Прзійдźцє на вспóльне ґотованіе!
Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік. Можна прийти сьогодні і завтра від 15:00 до 18:00. Цо єшче в нашім информаторзе?
Базиліка при Проспекті Осолінських в Бидгощі запрошує на спільне ліплення вареників і пельменів а також на пікнік. Можна прийти сьогодні і завтра від 15:00 до 18:00. Священно служитель Славомір Бар підкреслює, що це є прекрасна можливість для інтеграції. Організатори забезпечують продукти для ліплення вареників, просять тільки про щоб учасники принесли свої знаряддя праці, такі як скалки чи фартухи.
Варениками будуть пригощати під час пікніка з циклу “Неторгівельна Наділя” котрий відбудеться у святкову неділю названою в Польщі Неділя Милосердя Божого, себто 24 квітня. Зустріч у Базиліці розпочнеться о 11:00. В меню окрім вареників буде український борщ, а в програмі забави для дітей а також святковий взаємний обмін подарунками. Кожен може принести речі: іграшки, книжки, посуд, власноруч зроблені вироби, вбрання і поміняти це на речі котрі приніс хтось інший.
Переклад Ірени Станчик