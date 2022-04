Ostromecko: zderzenie auta z pociągiem relacji Bydgoszcz–Chełmża

Do wypadku doszło w środę rano (13 kwietnia) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ostromecku pod Bydgoszczą. Na szczęście żadna z osób podróżujących nie odniosła obrażeń. A winny jest kierowca, który zignorował znak „stop".

„Dziś około godziny 8:00 odebraliśmy zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem relacji Bydgoszcz-Chełmża, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Ostromecko. Na szczęście żadna z osób podróżujących nie odniosła obrażeń. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia ustala policja. Do akcji skierowano Ochotniczą Straż Pożarną z Dąbrowie Chełmińskiej oraz JRG 2 Bydgoszcz–Fordon” – podali na swoim facebookowym profilu strażacy OSP z Dąbrowy Chełmińskiej.



Szczegóły podaje policja:



- Kierujący mazdą nie zastosował się do znaku drogowego „stop" i uderzył w przejeżdżający pociąg relacji Bydgoszcz Chełmża. Na szczęście nikomu się nic się nie stało. Pociągiem podróżowało 5 osób plus obsługa. Na miejscu pracowali policjanci i komisja do spraw badania wypadków kolejowych. Przyjechała też służba techniczna, ponieważ kierowca po odbiciu się od pociągu obrócił się, i jeszcze uderzył w ten znak stop uszkadzając go - mówi Lidia Kowalska, z biura prasowego kujawsko-pomorskich policjantów.





Przejazd jest już odblokowany.