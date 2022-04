Sale dydaktyczno-naukowe, laboratoria i hala technologiczna. Powstaje Centrum Nauk Technicznych UMK

W Toruniu uroczyście wmurowany został akt erekcyjny pod budowę Centrum Nauk Technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Inwestycja ma kosztować 22 mln zł. Budowa finansowana jest ze środków budżetu państwa.

Inicjatorami budowy centrum są pracownicy naukowi Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dla którego centrum ma stać się nowoczesnym zapleczem. Będzie to kompleks dwóch budynków, w którym znajdą się sale dydaktyczno-naukowe, laboratoria czy hala technologiczna.- Ta budowa jest niezwykle ważna dla naszej uczelni. Jesteśmy największym uniwersytetem szerokoprofilowym w Polsce. Chcemy wzmacniać to, co nie było do tej pory jeszcze tak dobre jak pozostałe części uniwersytetu, czyli nauki inżynieryjno-techniczne: automatykę, robotykę, informatykę - powiedział dziennikarzom rektor UMK prof. Andrzej Sokala.Dodał, że jest to wielka szansa dla całej uczelni - tak naukowców, doktorantów, jak i studentów.- To także wielka szansa dla Torunia i dla naszego regionu. Wszyscy doskonale wiemy, jak w dobie nowoczesnej gospodarki i przemysłu 4.0 potrzebni są świetnie wykwalifikowani inżynierowie. Takich będziemy tutaj kształcić - powiedział rektor.Podkreślił, że już w październiku zaprasza wszystkich na uroczyste otwarcie centrum. Prace na placu budowy trwają bowiem już pewnego czasu. Poprzedziły one uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta i regionu.CNT będzie miało łączną powierzchnię ok. 2 tys. metrów kwadratowych.- To także mój uniwersytet, bo jestem jego absolwentem i z dumą patrzę na kolejne inwestycje - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. - Niech się na uniwersytecie dobrze dzieje - tak jak do tej pory - przez dziesiątki lat - dodał.Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym prof. Włodzimierz Jaskólski powiedział, że ważne jest to, aby powstające pracownie służyły współpracy z przedsiębiorstwami i regionalnymi firmami. - Ma to pomóc we wzmocnieniu potencjału wdrożeniowego innowacji - dodał.