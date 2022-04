Prawie 60 Ukrainek będzie się uczyło języka polskiego w kościele ewangelicko-metodystycznym w Grudziądzu. To wspólna inicjatywa parafii i ruchu Szymona…

2022-04-12, godz. 13:55

Sebastian Płocharski dokumentuje wojnę w Ukrainie i pomaga ludności cywilnej. Na kilka dni przyjechał do Torunia, by skompletować potrzebny mu do pracy sprzęt…

» więcej