„Język to bariera, chcemy ją zlikwidować”. Lekcje polskiego w kościele

Prawie 60 Ukrainek będzie się uczyło języka polskiego w kościele ewangelicko-metodystycznym w Grudziądzu. To wspólna inicjatywa parafii i ruchu Szymona Hołowni Polska 2050.

- Dzięki pomocy pastorowi i kościoła ewangelicko-metodystycznego mamy gdzie organizować te zajęcia – mówi Beata Gurbin z Polski 2050. - Mamy profesjonalną kadrę, a zainteresowanie nauką polskiego jest bardzo duże. Język dla Ukrainek jest barierą, a my chcemy ją zlikwidować – tak, aby te kobiety mogły wchłonąć się w nasze społeczeństwo. Nie tylko chodzi o pomoc w tym, żeby mogły znaleźć pracę, ale także by mogły bezpiecznie poruszać się po Grudziądzu, by czuły się tu bezpiecznie.- Jestem bardzo wdzięczny z tego, że możemy jako Kościół wspierać ludzi w potrzebie – mówi pastor Daniel Kułakowski. - Kościół metodystyczny w swojej historii cechował się tym, że gdziekolwiek rozpoczynała się miejsca, gdziekolwiek metodyści przychodzili - zaczynali od tego, że skupiali się na potrzebach społeczeństwa - na tych, które w danym miejscu były najważniejsze – tłumaczy.Udało się stworzyć trzy grupy, zajęcia rozpoczną się w czwartek.