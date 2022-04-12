Перша виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих для громадян України буде реалізована 14-15 квітня — інформує Торунський Центр Сімейних Виплат. Гроші для осіб, котрі подавали заяви про отримання допомоги будуть переказані на вказані банківські рахунки або передплачені банківські картки.

Міський Осередок Охорони Здоровя на вулиці Кіліньського16 у Влоцлавку візьме на роботу сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, медсестер а також медичних опікунів.Телефон для зацікавлених осіб з України - 54 306 62 18, e-mail адрес: sekretariat@mzoz.pl.Управління Верховного Комісара Об'єднаних Націй до справ Біженців надає грошову допомогу особам, котрі втекли з України і прибули до Польщі після 24 лютого. Опікун сім'ї може отримати 700 злотих, а кожний наступний член сім'ї (до чотирьох осіб) по 600 злотих. Заяву треба подати за допомогою формуляра котрий знайдете на інтернет сторінці help.unhcr.org/poland і домовитись про зустріч -поки що в офісах у Варшаві і Кракові, але центи повинні повстати також і в інших містах.“Повість про мандрівного птаха” то книжечка, котра допоможе українським дітям в Торуні вчити польську мову а також полегшити переживання пов'язані з виїздом з власного краю. 28 сторінок про пригоди малого пташка, котрий відлітає з власної домівки на півдні і прямує на сніжну північ, несе мирний переказ про те, що всюди на світі можна зустріти друзів. Автором повісті є пані Маргарита Весоловська з Торуня. Ілюстрації є подарунком художниці і фотограф Езо Онеір. Автор з власних коштів видала частину тиражу книжок і передала їх до Готелю Коперніка, де розміщується пункт прийому для громадян України. Влада Торуня купили 200 екземплярів двумовної книжки, котра буде розподілена в центрах освіти та культури.Переклад Ірени Станчик