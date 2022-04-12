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Leszczyńskiego
2022-04-12, 12:10 Redakcja

Фінансова допомога сім'ям з України. Куди звернутися, щоб отримати його?

«Казка про мандрівного птаха» – це книга, яка допоможе українським дітям у Торуні вивчити польську мову та полегшить відчуття від’їзду з країни
«Казка про мандрівного птаха» – це книга, яка допоможе українським дітям у Торуні вивчити польську мову та полегшить відчуття від’їзду з країни
Перша виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих для громадян України буде реалізована 14-15 квітня — інформує Торунський Центр Сімейних Виплат. Гроші для осіб, котрі подавали заяви про отримання допомоги будуть переказані на вказані банківські рахунки або передплачені банківські картки.

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Міський Осередок Охорони Здоровя на вулиці Кіліньського16 у Влоцлавку візьме на роботу сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, медсестер а також медичних опікунів.
Телефон для зацікавлених осіб з України - 54 306 62 18, e-mail адрес: sekretariat@mzoz.pl.

Управління Верховного Комісара Об'єднаних Націй до справ Біженців надає грошову допомогу особам, котрі втекли з України і прибули до Польщі після 24 лютого. Опікун сім'ї може отримати 700 злотих, а кожний наступний член сім'ї (до чотирьох осіб) по 600 злотих. Заяву треба подати за допомогою формуляра котрий знайдете на інтернет сторінці help.unhcr.org/poland і домовитись про зустріч -поки що в офісах у Варшаві і Кракові, але центи повинні повстати також і в інших містах.

“Повість про мандрівного птаха” то книжечка, котра допоможе українським дітям в Торуні вчити польську мову а також полегшити переживання пов'язані з виїздом з власного краю. 28 сторінок про пригоди малого пташка, котрий відлітає з власної домівки на півдні і прямує на сніжну північ, несе мирний переказ про те, що всюди на світі можна зустріти друзів. Автором повісті є пані Маргарита Весоловська з Торуня. Ілюстрації є подарунком художниці і фотограф Езо Онеір. Автор з власних коштів видала частину тиражу книжок і передала їх до Готелю Коперніка, де розміщується пункт прийому для громадян України. Влада Торуня купили 200 екземплярів двумовної книжки, котра буде розподілена в центрах освіти та культури.

Переклад Ірени Станчик
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