Niesłyszący zapaśnicy z Ukrainy trenują w Toruniu. Przed nimi igrzyska w Brazylii [zdjęcia, wideo]

Niesłyszący zapaśnicy z Ukrainy przygotowują się w Toruniu do 24. Letnich Igrzysk Głuchych w Brazylii. Trenują w klubie Mata Leao Jiu Jitsu. /fot. Monika Kaczyńska

Niesłyszący zapaśnicy z Ukrainy przygotowują się w Toruniu do 24. Letnich Igrzysk Głuchych w Brazylii. Trenują w klubie Mata Leao Jiu Jitsu. Mają tam zapewniony nieograniczony dostęp do sali i pomoc rehabilitantów. Klub pomógł im też w znalezieniu mieszkań i skompletowaniu potrzebnego sprzętu. Igrzyska rozpoczną się 1 maja.

- Nazywam się Paweł Rybicki, jestem jednym z trenerów w klubie Mata Leao Jiu Jitsu Toruń. Trener zapasów Dima, który jest już z nami czwarty rok i uczy nas tutaj zapasów, jest bardzo zaangażowany w pomoc swoim rodakom. Ściągnął do nas grupkę niesłyszących ukraińskich zapaśników, którzy obecnie przygotowują się do olimpiady dla niesłyszących.- Dima bardzo ich wspiera organizacyjnie i także zawodniczo, bo jest byłym kadrowcem, mistrzem Ukrainy, więc dla nich jest to duża pomoc, że mają możliwość trenowania z mocnym zawodnikiem - mówił Paweł Rybicki.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.