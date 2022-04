Biskup wręcza paczki i składa życzenia. „Radość z żywej Ewangelii” [wideo]

- Potrzeba nam wszystkim życzliwości i konkretnego gestu dobroci - mówi biskup bydgoski. Ks. Krzysztof Włodarczyk rozdawał w poniedziałek świąteczne paczki najuboższym mieszkańcom Bydgoszczy.

- Ważny jest nurt dobrego samarytanina, czyli ciągłe zauważanie tego, który potrzebuje pomocy, pochylenie się nad tym człowiekiem, udzielenie mu konkretnego daru – mówił biskup. - Dla mnie to zawsze jest radość. To nie jest jakiś tam czyn techniczny - rozdanie paczki, tylko realizowanie Ewangelii, ona staje się żywa – tłumaczy ks. Krzysztof Włodarczyk.Dary przygotowała Caritas. Podopiecznych, którzy zgłosili się po paczki nie brakowało. - Muszę tu przychodzić, bo marnie u mnie. Po opłaceniu mieszkania, wszystkiego, na wiele rzeczy nie starcza – mówiła starsza pani. To samo powtarzała samotna matka, która wychowuje trójkę dzieci.W tym roku bydgoska Caritas przygotowała około 1500 paczek. Znalazły się w nich podstawowe produkty, takie jak m.in. cukier, mąka, przyprawy. - Jest szynka, gulasz, pasztet, również środki dezynfekcyjne czy słodycze – wymienia ks. Wojciech Przybyła, dyrektor bydgoskiej Caritas.