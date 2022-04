„Noc konfesjonałów” w 74 kościołach w Polsce. Gdzie w naszym regionie?

Cztery kościoły z naszego regionu włączają się w ogólnopolską akcję „Noc konfesjonałów”. Kapłani spowiadać będą tam wiernych w Wielki Piątek - do północy lub przez całą noc.

NOC KONFESJONAŁÓW W KUJAWSKO-POMORSKIEM



Bydgoszcz, parafia Matki Boskie Królowej Męczenników

Bydgoszcz, parafia pw. Ducha Świętego

Bydgoszcz, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

Solec Kujawski, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa