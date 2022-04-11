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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-04-11, 12:46 Redakcja

Допомога на дитину та інвалідність. Перевірте, хто має право?

Ті, у кого є PESEL, можуть подати заявку на кілька пільг для людей з обмеженими можливостями / фото Pixabay
Ті, у кого є PESEL, можуть подати заявку на кілька пільг для людей з обмеженими можливостями / фото Pixabay
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Якщо маєте вже в наявності PESEL, то можна подавати заявки щодо грошової допомоги для неповносправних осіб, а саме: це допомога по догляду за неповносправною дитиною, по догляду за особою неповносправною після 16 років, якщо така особа має посвідчення про інвалідність першої групи, наступне — це допомога для неповносправної особи старшої 16 років, котра має посвідчення про інвалідність 2-ї групи, наступне - якщо інвалідність повстала після 21-го року життя, а також грошова допомога для особи котрій виповнилось 75 років. Така грошова допомога по догляду не є залежна від доходів сім'ї, становить 215,84 зл щомісяця на необмежений час, окрім ситуації якщо інвалідність призначено тимчасово.

Є спеціальні грошові виплати призначені для осіб, котрі не мають змоги працювати, або змушені залишити роботу для догляду за неповносправною особою. Таку грошову допомогу можуть отримати особи або сім'ї котрі опікуються неповносправними, при умові якщо дохід сім'ї в розрахунку на кожну особу не перевищує 764 зл. Увага — спеціальна грошова допомога є признана на термін від 1 листопада до 31 жовтня наступного року, у розмірі 620 зл щомісяця.

Грошова допомога опікунча видається особам, котрі не в змозі заробляти через догляд за інвалідом, неповносправність котрого повстала до 18 го року життя або під час навчання в школі середній або у школі вищій, не пізніше ніж до 25 року життя. Грошова допомога опікунча не залежить від величини доходу сім'ї, і виплачується у розмірі 2219,00 зл щомісяця.

Переклад Ірени Станчик
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