Świętujemy Polski Dzień Radia: piękne życzenia od naszych Słuchaczy

Z okazji świętowanego w poniedziałek Polskiego Dnia Radia od rana otrzymujemy piękne życzenia do naszych Słuchaczy. Za wszystkie bardzo dziękujemy!

Oto niektóre życzenia, nadesłane do nas z okazji dzisiejszego święta:- Z okazji Dnia Radia pracownikom kujawsko-pomorskich rozgłośni radiowych oraz ich Słuchaczom składam życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, otwartość, odwagę i profesjonalizm. Wszystkim naszym radiowcom życzę braku zakłóceń w eterze, ciągłej ciekawości świata oraz poczucia satysfakcji i zadowolenia - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Niech magia tego wspaniałego medium nie słabnie i przyciąga do odbiorników kolejne pokolenia słuchaczy. Stu lat na fali! - pisze marszałek kujawsko-pomorski Piotr Całbecki.- Wszystkiego radosnego, przyjemnego, a dla Słuchaczy odbioru idealnego. Pięknej muzyki, samych dobrych wiadomości oraz pociechy ze Słuchaczy – pisze Pani Monika.- Z okazji Dnia Radia dla całej redakcji Polskiego Radia PiK dużo uśmiechu i radości z pracy – pisze Pan Darek z Grudziądza.- Wszystkiego najlepszego z okazji Polskiego Dnia Radia. Oby fale eteru były przychylne – pisze Pan Sławomir z Laskowic.Radiowcy w całym kraju świętują dziś Polski Dzień Radia. Polskie Radio PiK – od 87 lat – co roku emituje 8760 godzin programu: audycji, reportaży, wiadomości i muzyki. Pracuje u nas obecnie 39 dziennikarzy, oprócz nich także realizatorzy czy archiwiści.