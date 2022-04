Wypadek w Opatowicach, dwie osoby trafiły do szpitala [zdjęcia]

Kierujący fiatem, wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierującej chryslerem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Sprawca tego zdarzenia stracił prawo jazdy, a wypadek wyjaśniać będą radziejowscy policjanci.

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godz.12.25, w Opatowicach w powiecie radziejowskim, na skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną. Wstępnie policjanci ustalili, że kierujący fiatem seicento 67-latek, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym chryslerem. Kierowca fiata oraz jego 57-letni pasażer z obrażeniami ciała trafili do szpitala.Kierujący pojazdami, byli trzeźwi. Już wstępne ustalenia pokazały, że 67-latek w rażący sposób naruszył przepisy ruchu drogowego. W związku z tym policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni policyjne dochodzenie.