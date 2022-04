Donald Tusk w Bydgoszczy. Konferencja szefa Platformy Obywatelskiej

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy. Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Donald Tusk krytykuje rząd za brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Goszczący w Bydgoszczy szef Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej (EPL) stwierdził, że przez upór rządzących Polska wciąż czeka na odblokowanie przez Komisję Europejską miliardów euro. Tymczasem te pieniądze są nam potrzebne.

- Celem sobotniej wizyty szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen miało być ogłoszenie wspólne z polskim rządem odblokowania polskich pieniędzy - mówił Donald Tusk.



- Jest nam wszystkim bardzo, bardzo przykro, że dzisiaj szefowa Komisji Europejskiej (Ursula von der Leyen - dop. red.) będzie brała udział w uroczystościach i w spotkaniu, które dotyczy Ukrainy - i dobrze, oczywiście wszyscy będziemy jakby przeżywać ten dzień solidarności z Ukrainą i z uchodźcami ukraińskimi - ale tak naprawdę celem tej wizyty miało być ogłoszenie wspólne z polskim rządem odblokowania polskich pieniędzy - powiedział w Bydgoszczy lider PO i szef EPL.



- PiS nadal z kompletnie nieznanych powodów upiera się i blokuje te pieniądze - ocenił. - I to jest po prostu - dziś szczególnie mocno te słowa muszą wybrzmieć - niewybaczalne - podkreślił przewodniczący PO.



Jego zdaniem, „wiele na to wskazywało, że obecność szefowej KE dzisiaj w Polsce będzie wiązała się z odblokowaniem pieniędzy przez PiS, że Polska wreszcie doczeka tych miliardów - już nie na papierze, ale w konkretnej gotówce”.



- Zmarnowano kolejny czas. Te pieniądze w większości państw europejskich już pracują. W Polsce mamy jedną z najwyższych inflacji. Drożyzna staje się nie do zniesienia. Sytuacja na wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, pokazuje, w jakim obszarze ryzyka jesteśmy - mówił Tusk w Bydgoszczy.



Dodał, że oczywiste jest dla niego, jak bardzo są potrzebne Polsce te pieniądze i pełna integracja z Europą.



- Ten dzień dzisiaj będzie dniem symbolicznym, że zmarnowano kolejną okazję, kolejny taki moment, kiedy można było sprawę domknąć. To są pieniądze wszystkich Polek i Polaków. To nie są pieniądze PiS-u. A przez upór panów Kaczyńskiego, Ziobry, Morawieckiego my ciągle możemy te pieniądze oglądać tylko w telewizji. To jest sytuacja dramatyczna - ocenił lider PO.



Przewodniczący PO mówił, że w Kujawsko-Pomorskiem ten finansowy dramat ma bardzo konkretne wymiary.



W sobotę wizytę w Warszawie składa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także weźmie udział w konferencji darczyńców na rzecz uchodźców „Stand Up For Ukraine”.