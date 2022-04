Przestronne i nowoczesne. Takie jest nowe przedszkole w Bukowcu

Ponad 4 miliony złotych kosztowała budowa nowego przedszkola w Bukowcu w powiecie świeckim. W piątek ten nowoczesny obiekt został uroczyście otwarty.

Obiekt ma 5 sal przedszkolnych, dużą kuchnię, salę wspinaczkową i plac zabaw.- Zawsze robiliśmy tak, żeby dzieciom było bardzo dobrze, ale dotąd sale były małe, a tutaj po prostu mamy bajkę - powiedziała Maria Kuziak, dyrektor przedszkola.- To piękny obiekt, prawie 700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Zmieści się swobodnie 5 oddziałów. Kuchnię zrobiliśmy z takim pomysłem, żeby tutaj panie gotowały obiady dla dzieci ze wszystkich szkół - powiedział Adam Licznerski, wójt gminy Bukowiec.- Jeżeli chcemy wspierać nasze małe ojczyzny, to muszą być ku temu stworzone odpowiednie warunki i myślę, że to się udaje - powiedział obecny podczas otwarcia Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera.Gmina otrzymała 800 tys. zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.