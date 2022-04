Dlaczego Zachód nie powstrzymał Putina? Wykład doradcy prezydenta RP w Toruniu

Prof. Andrzej Zybertowicz zainaugurował w Toruniu Dysputy Kopernikańskie. To cykl spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, organizowanych przez Instytut Copernicanum.

W swoim wystąpieniu doradca prezydenta PR mówił, dlaczego jego zdaniem Zachód nie powstrzymał Putina przed agresją na Ukrainę. - Mimo wcześniejszej wiedzy, że agresja jest przygotowana nie potrafił uruchomić instrumentów, żeby zapobiec agresji. Nie potrafił zdecydować się na przykład na wysłanie ciężkiej dywizji na NATO-wskiej pod Kijów mówiąc: „Chcecie wojny? To będziecie ją mieli z nami”.- W Dworze Artusa odbywały się kolokwia charitativa, czyli braterskie spotkania, podczas których adwersarze nie zawsze się zgadzali, ale szukali tego, co ich łączy. I to jest właśnie idea Instytutu Copernicanum – tłumaczy dr Przemysław Przybylski, radny wojewódzki z PiS, jeden z pomysłodawców spotkań w Dworze Artusa.W spotkaniu uczestniczyli też wojewoda kujawsko-pomorski, kurator oświaty i toruński biskup Wiesław Śmigiel.