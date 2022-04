Hala i siłownia na początek. Budują Akademickie Centrum Sportu [wideo, zdjęcia]

Ma służyć nie tylko studentom, ale także mieszkańcom. Przy Politechnice Bydgoskiej powstanie Akademickie Centrum Sportu. W piątek na terenie uczelnianego kampusu w Fordonie wmurowano kamień węgielny.

Centrum powstanie w północnej części kampusu. W pierwszym etapie wzniesiony zostanie budynek główny z wielofunkcyjną halą do koszykówki, siatkówki, futsalu, piłki ręcznej i z trybunami dla ponad 400 osób. W obiekcie będą również siłownia, ścianka wspinaczkowa, sale do fitnessu, tańca czy rehabilitacji ruchowej. W kolejnym etapie wybudowana zostanie zewnętrzna strefa sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, boiskami do koszykówki, siatkówki plażowej oraz całorocznymi kortami do tenisa. Nie zabraknie części lekkoatletycznej z czterotorową bieżnią o długości 400 metrów, rzutnią do pchnięcia kuli, skoczniami do skoku wzwyż i do skoku w dal. Powstanie także zewnętrzna trybuna na 250 miejsc siedzących.W uroczystości wzięli udział m.in. minister, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, przedstawiciele władz województwa i miasta.- To bardzo ważny krok rozwoju uczelni. Jestem przekonany, że wszyscy zaangażowani w to przedsięwzięcie będą mieli dużą satysfakcję. Gratuluję władzom uczelni. Ze swojej strony zapewniam, że w dalszym ciągu będziemy wspierać uczelnię i rozpoczętą inwestycję – powiedział minister.Przekazał też władzom Politechniki Bydgoskiej okolicznościowy list od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski podkreślił, że wyższa uczelnia techniczna w Bydgoszczy po 71 latach istnienia doczeka się Akademickiego Centrum Sportu. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że inwestycja może być realizowana. Zaznaczył, że Akademickie Centrum Sportu służyć będzie nie tylko studentom, ale również Bydgoszczy, a w szczególności dzielnicy Fordon, gdzie znajduje się uczelnia.Miasto Bydgoszcz pod budowę Centrum przekazało działki u zbiegu ul. Akademickiej i Kaliskiego o łącznej powierzchni 3,2 ha. Pierwszy etap inwestycji będzie gotowy w połowie 2023 r., koszt to 20 mln zł.