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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-04-08, 12:00 Redakcja

Інформаційний буклет для громадян України: Технічна перерва на BCTW у Мишлінеку

Фото ілюстративний
Фото ілюстративний
Увага, сьогодні і завтра просимо не приходити по дари до Бидгоського Торгівельно-Виставового Центру. Там триватиме технічна перерва. Пункт збору та видання дарів буде зачинено. Відкриється знову у неділю. Найпотрібніші речі подаровані жителями міста будуть видаватися біженцям з України від 12:00 до 18:00. Пункт буде відчинено також і в наступні дні.
Нагадуємо, що кожен громадянин України, котрий знаходиться в Польщі від 24 лютого і має номер PESEL може отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу. В Бидгощі за цією грошовою допомогою потрібно звертатися в Міський Центр Обслуговування Біженців на вул. Війська Польського 65, де знаходиться Міський Центр Соціальної Допомоги. Можна також отримати продуктові пакунки і їжу у відповідних пунктах котрі знаходяться за адресою Мікрорайон Лісовий вул Черкаська 22, на Фордоні – вул. Познаньська 9, в Середмістю на вул. Огродовій 9 і на Вижинах на вул.Капустинський 10.

Біженці з України можуть скористатись також з грошових виплат для сім'ї, при умові що сімейний дохід не перевищує 674 злотих на людину, одноразову допомогу з приводу народження дитини – це тисяча злотих, якщо дохід на особу в сім'ї не перевищує 1922 злотих – в розрахунках не беруться під увагу члени сім'ї котрі проживають за кордонами Польщі. Можна також отримати тисячу злотих щомісяця протягом 52 тижні від родів, якщо мама є безробітною і не перебуває в декретній відпустці.

Фундація "Обличчя депресії” пропонує дистанційну допомогу психологів і психіатрів українською мовою – формуляри знайдете на сторінці www.twarzedepresji.pl.
Інформаційний буклет для громадян України - 8 квітня 2022 року
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