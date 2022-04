Przyszli studenci już z indeksami Politechniki Bydgoskiej. Dobrze wypadli w konkursie

10 kandydatów na studentów Politechniki Bydgoskiej, choć jeszcze uczniów średnich szkół rolniczych, zdobyło już indeksy na kierunkach rolniczych tej uczelni.

To dzięki najlepszym wynikom uzyskanym w finale VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla rolnika”. Finał rozegrano w Auli Novum uczelni w bydgoskim Fordonie. Do rywalizacji stanęło kolejno trzech najlepszych.– Był to już 8. finał, startowało 18 finalistów, z czego 10 zdobyło tytuł „laureata”, mają uprawnienia do przyjścia do nas na studia czyli maja zagwarantowany indeks na kierunkach związanych z rolnictwem – powiedział dr inż. Piotr Prus, prof. Politechniki Bydgoskiej, przewodniczący komisji konkursowej.Wcześniejsze eliminacje i etapy konkursu rozgrywano w Zespole Szkół Rolniczych w Brześciu Kujawskim.