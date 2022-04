Kryształowy Detektor dla Eryka Hełminiaka! „To bodziec by zrobić więcej" [wideo, zdjęcia]

Nagroda Rady Programowej Polskiego Radia PiK przyznana. Tym razem Kryształowy Detektor trafił w ręce Eryka Hełminiaka, który z naszą rozgłośnią związany jest od 30 lat.

Osoby przed radioodbiornikiem znają go przede wszystkim z relacji sportowych, ale obecnie jego głos towarzyszy słuchaczom także w audycji popołudniowej „Od ucha do ucha”. Nagrodę wręczył przewodniczący Rady Programowej, Adam Jabczyński.– W imieniu Rady Programowej Polskiego Radia PiK mam zaszczyt przyznać panu nagrodę, Kryształowy Detektor, za profesjonalizm, perfekcyjne prowadzenie programów, przede wszystkim sportowych, tak jak słucham, to żyje pan tym sportem, całym sobą, zazdroszczę panu tej charyzmy – powiedział Adam Jabczyński.– Wiem, że tak to wygląda, że po tej nagrodzie to czas tylko na emeryturę, ale ja to traktuje zupełnie inaczej. To jest jeszcze większy bodziec do tego by zrobić cokolwiek więcej. Czuję się bardzo dobrze, nigdzie się nie wybieram, nie kończę tzw. kariery, jak się to mówi po sportowemu, ale chciałbym by to był impuls do tego, żeby coś jeszcze osiągnąć. Czuje podskórnie, że w tej pracy wszystkiego nie osiągnąłem i jeszcze te najpiękniejsze chwile przede mną – mówił Eryk Hełminiak.Nazwa nagrody nawiązuje do detektora kryształkowego, który był pierwszym elementem półprzewodnikowym stosowanym w technice. Wykorzystywano go jako odbiorczy element radiotechniczny służący do detekcji fal radiowych.