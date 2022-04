Karmią, ubierają, szukają zajęcia. Pieniądze dla kolejnych organizacji pomagających uchodźcom

Są pieniądze dla kolejnych organizacji pozarządowych z regionu na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W czwartek wojewoda kujawsko-pomorski - Mikołaj Bogdanowicz podpisał 6 umów.

Każda organizacja otrzyma po 10 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu PCK otworzy punkty wsparcia dla uchodźców wojennych, a z kolei Fundacja Pro Omnis zadba o posiłki dla potrzebujących Ukraińców - mówi Agnieszka Lange-Olszewska, która jest prezesem zarządu wspomnianej fundacji.– Posiłki będziemy wydawać już od poniedziałku w Bydgoszczy i w Toruniu, bo w obu miejscach funkcjonujemy – dodała Agnieszka Lange-Olszewska.– Potrzebujemy dwóch dni na przeorganizowanie naszych magazynów, naszych ludzi, od poniedziałku, dzięki wsparciu, które otrzymamy z urzędu, otworzymy dwa punkty w których udzielana będzie pomoc uchodźcom, w Bydgoszczy i Toruniu, a tydzień później, po świętach kolejne dwa ośrodki w Grudziądzu i we Włocławku – powiedziała Danuta Szukalska, dyrektor PCK w Bydgoszczy.– Bardzo dziękuję za to co udało się państwu zrobić dla uchodźców w naszym regionie – powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Punkty powstaną w Bydgoszczy na Torbydzie, na ul. Jarużyńskiej w Fordonie oraz w Młynach Rothera.W Toruniu punkt będzie na dworcu głównym.